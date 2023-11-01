Як просушити погріб або підвал восени та взимку: простий та безпечний спосіб

Купувати спеціальний осушувач не доведеться

Льох чи підвал – невіддільна частина практично будь-якого приватного будинку чи дачі. Тут власники зберігають фрукти та овочі, консервацію, деякі речі та інструменти, які можуть стати в пригоді в господарстві.

У холодну пору року льохи нерідко сиріють. Це трапляється через погану вентиляцію, недостатнє провітрювання та ін. Якщо в будові накопичилася зайва волога, потрібно якнайшвидше її видалити. В іншому випадку всередині льоху можуть зіпсуватися продукти, а також виникнути пліснява. На щастя, є простий спосіб усунути проблему, не купуючи спеціальний осушувач повітря.

Найчастіше причиною появи вологи є несправність вентиляції чи погана ізоляція. Але поки вирішуватиметься питання з вентиляцією, можна розпочати боротьбу з високою вологістю у підвалі. Для цього потрібен силіконовий наповнювач для котячого туалету.

Насипте наповнювач у старі шкарпетки або тканинні мішки й щільно зав’яжіть. Отримані поглиначі вологи розкладіть по полицях у льоху.

Гранули вберуть вологу та захистять від плісняви. Не забувайте час від часу замінювати наповнювач на сухий.

Розміщувати мішки з наповнювачем для котячого туалету можна не тільки у підвалі, а й в інших приміщеннях з ризиком надмірної вологості, наприклад, у ванній кімнаті. Вони також добре підійдуть для вбиральні, де захистять одяг від неприємних запахів.

Щоб проблема з високою вологістю не повернулася, насамперед слід подбати про утеплення зовнішніх стін, не забуваючи й про підземну.

Крім того, систематично перевіряйте стан каналізаційного відстійника та жолоба – вони мають бути чистими, адже тільки тоді вони правильно транспортуватимуть воду. Не менш важливою є хороша вентиляція.

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