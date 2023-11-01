Зробити із теплої ковдри спальний мішок чи халат: зігріваючі лайфхаки для зими

Можна використати плед або покривало

Тепла зимова ковдра — важлива частина повноцінного сну та відпочинку в холодну пору року. Майже кожен може згадати те неприємне відчуття, коли доводиться тепле ліжечко полишати. Однак є простий спосіб, як можна не прощатися з теплою ковдрою, навіть під час хатніх справ. Зазначимо що такий спосіб підходить для нетовстих варіантів або звичайних пледів. Також можна зробити з ковдри справжні спальний мішок, що може бути актуально під час виключення опалення.

Британський канал Forrester Bushcraft на YouTube присвячений особливостям виживання в дикій природі. Автор підготував 10 способів використання ковдри, однак знадобитися в квартирі можуть лише два — спальний мішок з ковдри та теплий плащ.

Для того, щоб зробити теплий плащ автору знадобилося два камінчики, мотузочка та ремінь (окрім самої ковдри). Вдома замінити застібку з камінчиків та мотузки можуть звичайні біндер чи прищепка. Ковдру треба накинути на голову, зробивши капюшон, закріпити під шиєю. Для того, щоб вона краще гріла спину та не спадала по підлозі її притискають до талії поясом.

Що ж до того як скласти ковдру для того, щоб вона стала гарним спальним мішком, то треба покласти її ромбом і вкласти як конверт з напуском. Вийде щось схоже на пеленання дитинки.

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