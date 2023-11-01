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В прохолоді й темряві: зберігаємо мариновані гриби правильно

Автор
Тетяна Крючкова
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Автор
Гриби треба зберігати правильно
Гриби треба зберігати правильно. Фото pexels.com

Як зберігати грибну консервацію, щоб не нашкодити здоров'ю

Осінь — сезон грибів. А з них можна приготувати безліч різних страв: супи, салати, гарніри та соуси, як от наприклад ця смачна грибна підлива.

Також популярна різна грибна консервація. Мариновані гриби — дуже популярна закуска, яка робиться за лічені хвилини. Але обов'язково треба знати, як її зберігати, щоб не отруїтися, наголошує dovidkam.com.

Протермінованими або неякісними маринованими грибами легко можна отруїтися. Так у яких умовах і скільки часу повинні зберігатися мариновані гриби? На це впливає декулька факторів.

Зважайте на вид грибів

Трубчасті гриби (білі, польські, підберезники) зберігаються найдовше. Менший строк придатності мають пластинчасті види — опеньки та печериці.

У магазинних грибів дивіться терміни на упаковці, а домашню консервацію обов'язково маркуйте — потім можете не згадати точно, в якому саме році робили заготівлю.

Інгредієнти і консерванти

Якщо в маринаді присутній оцет, який гальмує розмноження мікроорганізмів — такі гриби зберігаються довше. Є рецепти, де замість оцту додається лимонна кислота, яка гірше справляється з цим завданням, отже такі гриби зберігатимуться менше. Сіль і цукор — також є консервантами, тож чим менше їх у рецепті, тим менший термін зберігання.

Мариновані з оцтом гриби можна вживати протягом 2 років, якщо вони зберігались за температури до +8 градусів, якщо ж від +8 до +15 — 1,5 року, а при +18 до року.

Методика приготування

Якщо гриби проходять довгу термічну обробку (варіння, стерилізацію), то і зберігатися, звичайно, будуть довше. А ось швидкі рецепти, за якими готовий продукт ми отримуємо за кілька годин, менш надійні. Тож і зберігати готові гриби треба лише у холодильнику, і то не більше кількох тижнів.

Тара

Посуд, в якому зберігається консервація, теж має значення. Рекомендовано зберігати мариновані гриби тільки у скляній тарі.

Місце зберігання

Найголовніші умови — відсутність сонячних променів та постійна температура без перепадів. Ідеально підійде льох або підвал, або ж, якщо ви мешкаєте у квартирі — комірка або шафка подалі від опалювальних приладів і кухні, де зазвичай найтепліше місце.

Раніше ми вже публікували найпростіший рецепт грибів, які смакуватимуть всім без виключення.

Матеріал опублікований українською мовою — читати мовою оригіналу
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#Гриби #Зберігання #Їжа #Продукти харчування