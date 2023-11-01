За спалювання можна отримати штраф: що зробити з опалим листям на дачі

Українцям порадили, що зробити з опалим листям

Восени українці звикли спалювати опале листя, суху траву та чагарники. Однак, ця шкідлива звичка може не лише нашкодити навколишньому середовищу, а й призвести до штрафів.

Як пише "Телеграф", екологи вже багато років закликають українців відмовитись від варварської звички спалювати сухостій восени. А останніми роками громадянам пригрозили штрафами за такі багаття. Тепер же, під час військового стану в Україні спалювання листя можуть прирівняти до диверсії і навіть ув’язнити на термін від 10 до 15 років.

Штрафи за спалювання сухостою:

для громадян – від 3060 грн. до 6120 грн.;

для посадових осіб – від 15 300 грн до 21 420 грн.

Що робити з опалим листям і сухою травою на своїй ділянці

Українцям рекомендують відмовитися від спалювання листя та сухостою, натомість пропонуючи альтернативу — робити компост, який потім стане гарним добривом для грядок.

Просто викопайте яму на своїй ділянці, складіть шарами опале листя, сухостій, суху траву, зелені рослини та органічні відходи. За 3-4 місяці все це перетвориться на компост, який підходить для удобрення клумб чи грядок на городі.

Раніше "Телеграф" розповідав про три способи з користю позбавитися від опалого листя. Не викидайте, і не спалюйте сухостій і опале листя.