Подружитися не зможуть: які два плодові дерева не можна садити поруч

Врожаю яблук та груш не буде, якщо зробити культури сусідами

Вибір сусіда за грядкою дуже важливий. Навіть плодові дерева можуть не вжитися близько один з одним.

Досвідчені дачники не рекомендують садити поряд яблуню та грушу.Порадою поділився Телеграм-канал "Садівник".

Чи можна розміщувати яблуню біля груші? Хоча часто садівники виділяють популярним плодовим деревам місце поряд, краще відмовитись від такого сусідства. Варто пам’ятати, що у яблуні дуже потужна коренева система, її коріння може вплітатися в коріння груші та таким чином пригнічувати зростання і розвиток дерева.

Що робити, якщо ви хочете вирощувати і яблуні, і груші? Відмінним рішенням стане розміщення дерев не менш як у 4 метрах один від одного. Варто визнати, що для яблуні груша стане вдалим сусідом. Груша сприятливо впливає на плодоношення яблуні, її коренева система виділяє корисні речовини, необхідні для формування яблук. Саме тому у вашому саду груша може відставати в розвитку, а яблуня давати розкішний урожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, які плодові дерева обов’язково обрізають восени. Варто встигнути виконати просту маніпуляцію до зимових морозів.