Зігрієтеся швидко в найжахливіший мороз: з чого зробити грілку (відео)

Для створення грілки вам знадобляться лише підручні матеріали

Холод у житлі – головна проблема зимового сезону. Якщо у вашому будинку не буде опалення, варто користуватися альтернативними джерелами тепла, наприклад, грілками.

Якщо ви не готові витрачати гроші, можете зробити грілку в домашніх умовах. Все необхідне знайдеться під рукою, запевняє блог @the.cosyclub у TikTok.

Так, грілка може виручити холодного вечора або у разі екстреного відключення опалення. За допомогою нехитрого пристрою ви легко зігрієтесь, та й заснути у промерзлій кімнаті з чимось теплим під боком буде набагато простіше.

Автор ролика показує, з чого зробити грілку своїми руками. Блогер пропонує використовувати стару шкарпетку. Як наповнення підійде звичайний рис.

Як зробити грілку з підручних матеріалів:

Натягніть шкарпетку на склянку, так зручніше буде виготовляти грілку. Всипте рис чи іншу крупу. Зав’яжіть шкарпетку на вузол — саморобна грілка готова. Розігрійте імпровізовану грілку в мікрохвильовій печі. Після цього використовуйте грілку як вам зручно.

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