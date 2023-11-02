Чому не варто викидати лушпиння цибулі: несподіване застосування

Цей натуральний продукт має багато корисних застосувань

Цибуля – чи не найпопулярніший овоч. Його додають у супи, роблять із нього засмажку до м’яса, печуть пироги та навіть їдять сирим або маринованим.

При цьому лушпиння цибулі господині зазвичай викидають, і дарма. Адже його можна багато куди застосувати, інформують "Бєлновини".

Як можна використовувати лушпиння цибулі

Так, найчастіше використовують лушпиння під час варіння бульйонів, для надання йому красивого золотистого кольору. Також за допомогою цибулиння роблять натуральний барвник для курячих яєць на Великдень.

Крім того, запарене лушпиння цибулі — це відмінний природний засіб для порятунку від свербежу. Для цього потрібно запарити жменю лушпиння та охолодженим засобом обробити місце, що свербить.

Водночас лушпиння цибулі — справжня знахідка для садівників або любителів кімнатних рослин. Це відмінний компонент компосту. Також, на її основі, готують засоби проти багатьох шкідників та підживлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за допомогою цибулиння можна позбутися гусениць на капусті. Воно має дуже виражений цибульний аромат, який не терплять багато шкідників.