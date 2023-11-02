Компоненти для салату завжди будуть під рукою: як виростити редис на підвіконні

На вікні можна вирощувати не лише зелену цибулю

Деяким дачникам важко відмовитися від занять із землею в холодну пору року. У таких ситуаціях можна спробувати влаштувати невеликий город на підвіконні. При чому в умовах квартири можна вирощувати не тільки зелень, а навіть редис.

Якщо посіяти та правильно доглядати редис на підвіконні, менш ніж через місяць можна отримати непоганий урожай коренеплодів, пише Telegram-канал СОДа.

Для вирощування редиски в умовах квартири потрібен контейнер або горщик для квітів з дренажними отворами. Також необхідний пухкий нейтральний ґрунт. Не рекомендується брати кислий ґрунт, інакше врожаю не буде.

Насіння редиски потрібно підготувати до посіву – провести пророщування. У ємність покладіть змочений у воді ватяний диск і насипте насіння. Накрийте вміст ще одним вологим ватним диском та накрийте ємність кришкою або блюдцем. На пророщування потрібно 1-2 дні. Періодично необхідно відкривати ємність, щоб змочити ватяні диски й щоб насіння не заборонило.

Як посіяти редис

Наповніть контейнер або горщик землею на ¾ і полийте водою.

Розкладіть пророщене насіння на відстані 3-5 сантиметрів.

Присипте ґрунтом на пів сантиметра та зволожте водою з пульверизатора.

Накрийте ємність харчовою плівкою, щоб створити тепличний ефект і поставте у темне тепле місце на 2 дні.

Перші сходи після посіву редису з’являються приблизно на 3-5 день, а вже через тиждень весь контейнер буде в молодій зелені.

Поливайте імпровізований город, коли ґрунт починає підсихати. Щоб виростити великі плоди, редис рекомендується ставити під фітолампу.

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