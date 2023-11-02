Одяг не смердітиме затхлим: як сушити речі восени та взимку

Низькі температури та висока вологість не сприяють сушінню білизни

Затхлий запах найчастіше з’являється за наявності цвілі чи грибка. Восени та взимку він може виявлятися на одязі, який сушився в приміщенні.

Тому в холодну пору року багато хто загадується над питанням, як правильно сушити білизну вдома. Є кілька рішень, які допоможуть запобігти появі запаху вогкості на одязі. Спробуйте одні з них.

Осушувач повітря. Це розумне рішення, яке допоможе позбавитися зайвої вологи в приміщенні, що призведе до скорочення часу сушіння білизни. Одяг буде сохнути набагато легше, а волога не поширюватиметься по всьому приміщенню.

Стирайте менше речей, але частіше. Цей варіант може бути особливо зручним для тих, хто живе у невеликій квартирі. Просто зменште розмір завантаження під час прання.

Відкрийте вікна та забезпечте достатню вентиляцію. Волога безперешкодно "піде" з приміщення, і у квартиру потрапить більше повітря.

Помістіть білизну поруч із радіатором. Використовуйте тепло від радіатора, але не повністю закривайте його. Це рішення вдало, коли потрібно висушити спідню білизну або шкарпетки.

Якщо ваш одяг ще пахне вогкістю навіть після сушіння, це можна виправити простим способом. Допоможе продукт, який часто використовується в побуті. Йдеться про білий оцет.

Покладіть одяг назад у пральну машину та додайте чашку гарячого оцту. Також додайте порошок або гель для прання. Встановіть цикл так, щоб одяг стирався в максимально гарячій воді, згідно з інструкціями на етикетці.

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