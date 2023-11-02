Не дайте своїм квітам замерзнути: прості поради досвідчених дачників з укриття рослин у горщиках

Мороз і пронизливий вітер можуть зашкодити вашим рослинам

Якою буде зима — морозною та сніжною чи сухою та вітряною, за будь-якої погоди є ризики для квітів. Рослини відкритого ґрунту можна захистити, підсипавши тирсою.

Навесні, приходячи на ділянку, ми зазвичай виявляємо, що деякі з наших улюбленців все ж таки постраждали від холоду. Більшою мірою це стосується квітів у горщиках, адже закрита коренева система може легко промерзнути, якщо її не захистити додатково. Як це зробити знає gardeningknowhow.

Якщо зима обіцяє бути теплою (і без різких зниження температури нижче 0), можна залишити горщики з рослинами на вулиці, перенісши їх у захищене від вітру місце. Рослини в керамічних горщиках можна залишити на вулиці, якщо попередньо обернути їх у кілька шарів пухирчастої плівки, а ґрунт присипати подрібненою корою або хвоєю (шар — не менше 5 см). Поставте всі ємності поряд, дрібніші горщики — у середину, більші по краях. Можна покласти навколо мішки з соломою або тирсою — це буде додаткове утеплення. Якщо температура повітря підніматиметься вище 4-5 градусів тепла — не забувайте перевіряти, як там ваші підопічні — вкриті рослини можуть випріти при плюсовій температурі.

Якщо ж настають морози, горщики краще перенести в приміщення, де температура не опускається до 0 — гараж, сарай, підвал, утеплений балкон.

Пам’ятайте, що навесні, перш ніж знімати утеплення з горщиків, потрібно переконатися, що немає загрози заморозків – рослини в цей період особливо вразливі. Раніше ми писали про те, як і чим підгодувати восени город.