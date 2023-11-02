Кондиціонер на обігрів: чи може він замінити опалення та до якого морозу працює

Кондиціонер замість системи опалення підійде для місць з м'якою зимою

На зиму варто потурбуватися аби в квартирі та будинку було тепло. Окрім різних лайфхаків з утеплення, може прийти кондиціонер.

Опалення кондиціонером найчастіше актуальне у міжсезоння та там, де немає доступу до стандартних типів опалення, як от в МАФах. Температура на вулиці, коли можна використовувати звичайний кондиціонер на обігрів, не має бути нижча за -5 градусів за Цельсієм. Обігрів при нижчому морозі може забезпечити тільки інверторний кондиціонер. Його можна використовувати до -30 градусів.

Це такий тип кондиціонера, що має функцію зворотного циклу або теплова помпа (насос). Це дозволяє йому перемикатися з режиму охолодження в режим обігріву і передавати тепло ззовні всередину. Кондиціонер, що працює тільки на охолодження, не може обігріти приміщення в сильні морози.

Наявність такої функції має бути зазначена в документах до техніки. Зазвичай, якщо номер моделі містить літери "HP" (для теплової помпи) або "RC" (для зворотного циклу), то ваш кондиціонер може обігрівати приміщення взимку, однак це може вказуватися і в описі.

Визначити це також можна поглянувши на пульт — для цілорічних приладів є кнопка з опцією обігріву. В зовнішньому вигляді інверторних кондиціонерів також є відмінність — до внутрішнього блоку є дві труби.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно провітрювати восени та взимку. Є свої правила щодо кількості та тривалості провітрювань.