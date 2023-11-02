Як обрати термобілизну на зиму – хитрощі, про які розповіли досвідчені туристи

Термобілизна повинна зберігати температуру тіла та виводити вологу назовні

Зима буває непередбачуваною щодо погодних умов — то мороз і сонце, а то крижаний вітер зі снігом. До холодів потрібно підготуватися, адже синоптики назвали дати майбутнього похолодання.

Існує концепція трьох шарів одягу, якою керуються всі любителі активного відпочинку. Головне — вам має бути комфортно за будь-якої температури і ступеня активності — як цього досягти розповіли gorgany.com.

Багато хто думає, що термобілизна — зігріваючий елемент одягу, в якому не страшний будь-який мороз. Однак ця помилка. Функціональна (або термо-) білизна створена для підтримки комфортного для людини температурного режиму та відведення вологи.

Як вибрати правильну термобілизну

Вибирайте за складом матеріалів: буває синтетична, вовняна та комбінована білизна — для різних температур.

Відмовтеся від натуральних тканин (типу бавовни), оскільки вони не відводять вологу, а накопичують її, що призведе до переохолодження. Виняток — термобілизна преміум-класу з мериносової вовни, що має виняткові властивості, що зігрівають.

Найбільш широко представлена на ринку синтетична термобілизна — з поліпропілену, поліестеру або поліаміду. Воно еластично, швидко сохне, не вбирає вологу і доступне за ціною. З недоліків — потрібне часте прання. Вибираючи синтетичну білизну – звертайте увагу на виробника. Відомі торгові марки використовують лише сучасні високотехнологічні матеріали.

Зверніть увагу на зональність — багато виробників використовують тканини спеціального плетіння в зонах підвищеного потовиділення — якщо плануєте займатися спортом на вулиці, то такий тип білизни — ваш вибір.

Якщо вам потрібно довго перебувати на вулиці — краще вибрати вовняну білизну, яка добре грітиме.

Майте на увазі, що прати функціональну білизну необхідно після кожного використання, тому краще мати щонайменше два комплекти. А раніше ми розповідали, як одягаються взимку у Фінляндії.