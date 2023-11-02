Інакше сад не перезимує: як потрібно обробити дерева та чагарники у листопаді

Щоб плодові дерева не постраждали від хвороб та шкідників, важливо дати їм правильний догляд

У листопаді у дачників досі чимало роботи, оскільки потрібно встигнути підготувати плодові дерева й ягідні чагарники до зими. Щоб ваші культури пережили морози та в майбутньому давали врожай, важливо виконати низку робіт.

Порадами щодо догляду за садом у листопаді ділиться Телеграм-канал "Садівник". Встигніть завершити обробку до настання холоду.

Обробка дерев і чагарників восени

Якщо осінь була сухою, то у листопаді рекомендується виконати вологозарядний полив. Для цього дачники в кілька прийомів поливають ґрунт у пристовбурних колах плодових дерев за периметром крони. Пам’ятайте, що ґрунт повинен увібрати воду приблизно до глибини 60-80 см.

Крім того, листопад – чудовий час для мульчування ґрунту пристовбурних кіл. Для цього підійде шар компосту або гною, що перепрів, завтовшки 6-8 см. Така маніпуляція допоможе рослинам зберігати вологу і накопичувати поживні елементи.

До грудня не забудьте прибрати сухі плоди з дерев та падалицю під їх кронами. Багато хто про це забуває, хоча так ви збільшуєте шанси на розмноження хвороб і шкідників.

Як обробляти плодові дерева у листопаді? По-перше, стовбури дорослих дерев і основу скелетних гілок білять спеціальною побілкою (2,5 кг гашеного вапна, 1 кг глини та 300 г мідного купоросу на 5 л води) або магазинною садовою фарбою. Деякі садівники додають у побілку карбофос (достатньо 30 мл на 5-літровий об’єм): це допомагає відлякати від дерев гризунів.

На листопад випадає остання обробка крони дерев та чагарників від хвороб. Маніпуляцію слід проводити, коли листя повністю опало. Дачникам потрібно обприскувати крону 5-відсотковим розчином сечовини (карбаміду) (500 г на 10 л води) або 3-відсотковим розчином залізного купоросу (300 г на 10 л води). Важливо, щоб у цей час на вулиці було сухо і поки що зберігався невеликий "плюс".

Раніше "Телеграф" розповідав, що восени дачники обрізають плодові дерева. Деякі культури особливо потребують цього.