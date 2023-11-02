Дешевий спосіб утеплити вікна на зиму: знадобиться лише один рулон пухирчастої плівки

Простий лайфхак для українців на зиму

Незабаром зима, а значить, настав час подбати про утеплення вікон на холодний період. Особливо актуальною є ця тема для українців, зима під час війни для нас може бути дуже непростою, враховуючи можливі блекаути, які можуть повторитися і цього сезону.

Як виявилося, є простий і дешевий спосіб утеплити вікна на зиму, щоби тепло не йшло з квартири в сильні морози. Тік-токер під ніком Джей Ді показав на відео, як можна утеплити вікна за допомогою пухирчастої плівки.

Утеплюємо вікна на зиму

Все що вам знадобиться для утеплення вікон – рулон пухирчастої плівки та мильний розчин. Перед початком утеплення краще ретельно помити вікна і витерти насухо. Тепер розпиліть мильний розчин на скло і наклейте поверх пухирчасту плівку за розміром скла.

Плівка створить ізоляційну кулю і утримуватиме тепло у квартирі, при цьому не пропускаючи холод зовні. Примітно, що пухирчаста плівка пропускатиме достатньо денного світла у ваше житло.

Ціна запитання

Такий спосіб дуже дешевий, адже пухирчаста плівка у будівельних магазинах коштує не дорого. Також її можна замовити у онлайн-магазинах, не виходячи з дому. Приблизна вартість 50-метрового рулону стартує від 150 гривень. А такої кількості вистачить на всі вікна навіть у великому будинку чи квартирі, де багато вікон.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно утеплювати пластикові вікна у будинку. Прості способи зберегти тепло у квартирі.