Зверніть увагу на три речі: як вибрати якісний майонез

Майонез є готовим соусом, що підходить практично для всіх страв

Деякі господині вважають майонез шкідливим, проте багато хто додає його у випічку або використовує під час приготування салатів. Безумовно, найкраще вживати домашній майонез.

Однак, якщо немає можливості приготувати його, необхідно звертати увагу на склад і консистенцію в магазині. Як правильно вибрати майонез, інформують "Бєлновини".

Як вибрати смачний майонез

Насамперед необхідно запам’ятати інгредієнти, з яких складається класичний соус. Це — олія, гірчичний порошок, яєчний порошок, оцет і лимонна кислота. На їх наявність варто звертати увагу в магазині.

Головними складовими при цьому має бути рослинна олія, вода та жовток. Варто зазначити, що кількість яйцепродуктів має бути не менше ніж 1%, а сам майонез повинен мати жирність не менше ніж 50%, інакше це вже буде майонезним соусом.

Варто звернути увагу на консистенцію та колір – майонез має бути однорідним, густим, як сметана та без крупинок.

При цьому колір не повинен бути надто жовтим – це говорить про наявність барвників. Також, в соусі не повинно бути бульбашок.

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