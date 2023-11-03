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Колючий светр стане м’яким: проверніть простий трюк із молоком

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Улюблена річ не "кусатиметься"
Улюблена річ не "кусатиметься". Фото Pexels

Найпростіший спосіб зробити светр приємним до тіла

Осінь у самому розпалі, а отже, теплі, товсті светри вже є в гардеробах. Вони не тільки забезпечують комфорт та зручність у холодні дні, але й можуть бути стильною особливістю образу.

Чи то модель оверсайз, водолазка, кардиган, всі ці вовняні речі може поєднувати одна ознака — колючість. Тому незалежно від моделі светра потрібно знати, як його правильно доглядати. Прати за правильної температури – це одне, але не менш важлива і підготовка речі до прання.

Одяг, який цілий рік лежав у шафі, може здатися грубим і неприємним на дотик. Навіть після прання светри все одно "кусають" тіло, змушуючи нас почуватися некомфортно. Зробити светр м’якше можна за допомогою звичайних продуктів.

Налийте в таз 2 літри теплої води та 250 мл молока і ретельно перемішайте. Помістіть светр у таз так, щоб він повністю поринув у розчин. Залишіть на 30 хвилин і виперіть в пральній машині. Молоко можна замінити кефіром чи натуральним йогуртом.

Якщо вдома немає молока, скористайтеся звичайним кондиціонером для волосся, щоб пом’якшити светр. Налийте в таз літр води та додайте 50 мл кондиціонера. Перемішайте та замочіть светр на пів години. Після закінчення цього часу прополощіть річ у чистій воді, відіжміть і покладіть на сушарку на товстий рушник. Светр повинен висохнути при кімнатній температурі.

Також можна скористатися морозилкою. Покладіть светр у поліетиленовий пакет, зав’яжіть його та покладіть на ніч у морозилку. Вранці светр буде м’яким і приємним на дотик.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сушити речі у квартирі в холодну пору року. За дотримання простих правил у приміщенні не з’явиться цвіль.

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#Прання #Лайфхак #Светр