Щоб не було так сумно: в які ігри можна пограти під час блекауту

Є аж 25 різних занять

Під час аварійного відключення світла, окрім того, що треба запастись необхідними речами, варто подумати про домашнє дозвілля. Саме в такий час небажано витрачати заряд мобільного телефону, бо ніхто не знає, наскільки довго буде блекаут.

Щоб дитині було не сумно, є ряд ігор, в які можна пограти в темряві. Про них можна дізнатись від психологині Світлани Ройз.

Види ігор для дітей у темряві

Співати хором; Грати на музичних інструментах; Грати на уявних музичних інструментах. Видавати звуки, наче стукаємо в литаври, б’ємо в барабани, граємо на скрипці; "Тарабарська мова". Говорити один з одним "тарабарською мовою", тобто вигаданою, намагаючись за інтонацією вгадати, про що говорить кожен; Разом промовляти скоромовки; Грати в "білі вихваляйки". Як-от, кричати: "А я…!!!" і розповідати про те, що насправді вміємо та що вдалося; "Alias". Вгадувати слово за описом. Однак важливо не називати саме слово; Розповідати історії на задану тему; Розповідати щось, аби вкластися в одну хвилину; "Голоси тварин". Хтось видає звук — інші вгадують. Хто вгадав перший, стає ведучим; Гра в слова. Наступний гравець називає слово на останню букву слова попереднього гравця; "На щастя, на жаль". Хтось вигадує ситуацію, а гравці по черзі пропонують продовження, починаючи зі слів "на жаль", а наступний гравець — "на щастя";

"Спотворений телефон". Пошепки передавати слово один одному. Наприкінці дізнаємося, що почув останній гравець; "Казка". Скласти казку, коли кожен говорить по реченню; "Навспак". Говорити слова навпаки, не записуючи їх. Наприклад, "чайник" — "кинйач", "стіна" — "анітс"; "Я загадав". Розказати про загадане слово, не називаючи його. Наприклад, "Я загадав — білий, холодний, скрипить під ногами, тане…"; Загадати предмет. Усі інші мають його вгадати, ставлячи запитання, на які ведучий може відповісти лише "так" чи "ні"; Рима. Назвати чотири (або два) випадкових слова, до яких треба віднайти риму або вигадати вірш на 4 рядки; "Буква". Назвати слова тільки на задану букву. Варіант для дорослих: назвати слова на загадану букву, які можна покласти в трилітрову банку; Шукаємо схожість. Назвати два випадкових слова, а інші мають відгадати, чим вони можуть бути схожі. "Чарівна мова". Для дітей, які вчаться розбирати слова на склади, можна говорити слова, додаючи додатковий склад "жи", "ма", чи "хрю"4 "Дурниці". Вигадувати початок речення, до якого потрібно придумати абсолютно "пришелепкувате" й нереальне продовження; Знайти асоціації. Один гравець називає слово, наступний — свою асоціацію до цього слова. Дітям можна пояснити так: "Перше, що спадає на думку, коли чуєш це слово"; "Це слово вміє…". Описати слово його "вміннями"; "Слово, якого немає". Вигадувати слова, яких не існує та що вони могли б означати мовою іншопланетян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим можна замінити свічку, якщо під час блекауту немає джерел світу. У хід підуть навіть консерви.