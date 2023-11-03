Щоб не було так сумно: в які ігри можна пограти під час блекауту
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Є аж 25 різних занять
Під час аварійного відключення світла, окрім того, що треба запастись необхідними речами, варто подумати про домашнє дозвілля. Саме в такий час небажано витрачати заряд мобільного телефону, бо ніхто не знає, наскільки довго буде блекаут.
Щоб дитині було не сумно, є ряд ігор, в які можна пограти в темряві. Про них можна дізнатись від психологині Світлани Ройз.
Види ігор для дітей у темряві
- Співати хором;
- Грати на музичних інструментах;
- Грати на уявних музичних інструментах. Видавати звуки, наче стукаємо в литаври, б’ємо в барабани, граємо на скрипці;
- "Тарабарська мова". Говорити один з одним "тарабарською мовою", тобто вигаданою, намагаючись за інтонацією вгадати, про що говорить кожен;
- Разом промовляти скоромовки;
- Грати в "білі вихваляйки". Як-от, кричати: "А я…!!!" і розповідати про те, що насправді вміємо та що вдалося;
- "Alias". Вгадувати слово за описом. Однак важливо не називати саме слово;
- Розповідати історії на задану тему;
- Розповідати щось, аби вкластися в одну хвилину;
- "Голоси тварин". Хтось видає звук — інші вгадують. Хто вгадав перший, стає ведучим;
- Гра в слова. Наступний гравець називає слово на останню букву слова попереднього гравця;
- "На щастя, на жаль". Хтось вигадує ситуацію, а гравці по черзі пропонують продовження, починаючи зі слів "на жаль", а наступний гравець — "на щастя";
- "Спотворений телефон". Пошепки передавати слово один одному. Наприкінці дізнаємося, що почув останній гравець;
- "Казка". Скласти казку, коли кожен говорить по реченню;
- "Навспак". Говорити слова навпаки, не записуючи їх. Наприклад, "чайник" — "кинйач", "стіна" — "анітс";
- "Я загадав". Розказати про загадане слово, не називаючи його. Наприклад, "Я загадав — білий, холодний, скрипить під ногами, тане…";
- Загадати предмет. Усі інші мають його вгадати, ставлячи запитання, на які ведучий може відповісти лише "так" чи "ні";
- Рима. Назвати чотири (або два) випадкових слова, до яких треба віднайти риму або вигадати вірш на 4 рядки;
- "Буква". Назвати слова тільки на задану букву. Варіант для дорослих: назвати слова на загадану букву, які можна покласти в трилітрову банку;
- Шукаємо схожість. Назвати два випадкових слова, а інші мають відгадати, чим вони можуть бути схожі.
- "Чарівна мова". Для дітей, які вчаться розбирати слова на склади, можна говорити слова, додаючи додатковий склад "жи", "ма", чи "хрю"4
- "Дурниці". Вигадувати початок речення, до якого потрібно придумати абсолютно "пришелепкувате" й нереальне продовження;
- Знайти асоціації. Один гравець називає слово, наступний — свою асоціацію до цього слова. Дітям можна пояснити так: "Перше, що спадає на думку, коли чуєш це слово";
- "Це слово вміє…". Описати слово його "вміннями";
- "Слово, якого немає". Вигадувати слова, яких не існує та що вони могли б означати мовою іншопланетян.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим можна замінити свічку, якщо під час блекауту немає джерел світу. У хід підуть навіть консерви.