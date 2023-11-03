Пластир, повсть, наклейки та пісок: як і що використовують, аби взуття не ковзало

Такий захист тримається на взутті від доби до кількох тижнів

Однією з неприємностей зимової й осінньої погоди є сльота та ожеледиця. Аби не підковзуватися, на взуття майстри накладають спеціальні профілактичні наклейки з каучуку чи поліуретану. Та буває так, що зробити взуття не ковзким треба терміново.

"Телеграф" зібрав цікаві поради, як це зробити і при цьому не нашкодити зовнішньому виду взуття. Більшість цих способів тимчасові або їх можна швидко зняти на відміну від способу вкручування шурупів у підошву.

Лейкопластир

Рулонний тканинний лейкопластир невеликими шматочками розподілений по підошві і наклеєний хрест навхрест допоможе не ковзати. Підходить тільки для сухої погоди — у вологу відклеюється набагато швидше. Наклеювати потрібно на сухе чисте взуття.

Повсть

Шматочки повсті (войлоку) можна наклеїти навіть на звичайний ПВА. На суху та чисту підошву наносять клей, а зверху клеять невеличкі шматочки повсті. Також актуальний для більш сухої та морозної зими, адже шматочки відклеюються. Схожим методом можна клеїти шматочки наждачного паперу

Клей та абразиви

За допомогою клею ПВА або міцнішого варіанту — супер-клею наносять узор на суху та чисту підошву взуття. Поки клей не застиг, посипають піском або сіллю. Згодом треба дочекатися висихання клею і своєрідний саморобний протектор готовий, однак тримається він приблизно 1-2 тижні.

Шкарпетки

Якщо ви не боїтесь здатися смішним, цей спосіб вам підійде. Бавовняні шкарпетки надіваються зверху взуття.

Сира картопля

Цей спосіб належить до народних. Підошву натирають сирою картоплею. Цей спосіб одноразовий і не підходить, якщо вам треба пройти дуже велику відстань.

Якщо ж самостійно робити протектор чи наклеювати лейкопластир не хочеться, є спеціальні наклейки для взуття які продаються в магазинах, а також льодоступи і гумові накладки для взуття з конструкцією для кріплення. Їх можна надівати на різні види взуття, які ви носите взимку.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином максимально захистити шию та голову в мороз та вітер. Для цього краще підійде не шарф. Баф чи балаклава забезпечить більший рівень захисту, їх варто поєднувати із шапкою.