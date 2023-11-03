У будинку стане набагато тепліше: простий трюк, для якого нічого не знадобиться (відео)

Невелика перестановка в кімнаті може суттєво підвищити температуру.

Чим ближче зима, тим важливіше утеплити квартиру чи будинок. Іноді навіть невелике коригування в кімнаті допоможе досягти більш комфортного температурного режиму.

Щоб потепліло в будинку, влаштуйте перестановку. Звучить просто, але лайфхак справді працює, запевняє блог @the.cosyclub у TikTok.

Так, автор ролика розкриває секрет, який дозволяє їй зберігати тепло в оселі. Багато хто не звертає увагу на те, як щільно до батарей стоять дивани, шафи, ліжка та тумби. Однак, як виявилося, звичайна перестановка допоможе зробити так, щоб у приміщеннях потепліло.

Блогер зазначає, що важливо залишити простір між радіаторами та меблями. Не потрібно відсувати всі предмети до центру кімнати, адже навіть невеликий проміжок може мати значення. Якщо ви розташуєте меблі на відстані від батареї, то тепло не поглинатиметься, а рівномірно розподілиться і дозволить підвищити температуру в кімнаті.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші трюки, які стануть знахідкою під час холодного сезону. Ви можете ізолювати від протягів вікна незвичайним способом (за допомогою губки для миття посуду) або утеплити вхідні двері своїми руками.