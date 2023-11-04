WD-40, санітайзер та олія: як прості речі можуть полегшити життя взимку

Згодиться на корисне взимку навіть котячий наповнювач для туалету

До перших морозів в Україні лишилось недовго, тож варто підготуватися. Але якщо ви зіткнулися з проблемою раптово, то на підмогу можуть прийти зимові лайфхаки з підручними матеріалами.

"Телеграф" зібрав п'ять способів використання незвичних речей та речовин у боротьбі із наслідками зими. Частина з них є в будинках майже кожного українця.

Зимові лайфхаки на кожен день

Якщо треба почистити сніг, американці радять збризнути свою лопату антипригарним спреєм для приготування їжі, перш ніж використовувати її, щоб сніг не прилипав до неї. Та мало хто знає, що основою таких спреїв є звичайна ріпакова олія, яка виробляється в Україні. Лід на замерзлих ручках дверей можна розтопити за допомогою дезінфікуючого засобу для рук або спирту. Цей спосіб можна використати при замерзанні кодового замка на під'їзді. Спрей WD-40 може вберегти замкову щілину від замерзання. Якщо ваша машина застрягла в снігу, кошачий наповнювач, висипаний навколо колеса може допомогти вам вибратися зі слизького місця. Для того аби вікна автомобіля або гаража не замерзали, їх можна обробити сумішшю оцет/вода 3:1. Це дозволить уникнути утворення льоду на вікнах.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання пухирчатої плівки для утеплення вікон. Вона прозора, але при цьому може втримати тепло в приміщенні.