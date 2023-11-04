Складіть у пакет та відправте в морозилку: як швидко висушити речі в холод й не тільки

Способи швидко висушити великі та маленькі речі

Сушіння білизни традиційним способом може стати великою проблемою восени та взимку, коли за вікном стоїть переважно сира та холодна погода. Але є спосіб значно прискорити час висихання речей.

Цей простий трюк буде особливо корисним при сушінні рушників, постільної білизни або ковдр, яким потрібно багато часу, щоб висохнути. Як пише Onet, білизну потрібно просто перевертати щогодини. Насправді це дає напрочуд хороші результати.

Та частина матеріалу, що знаходиться зовні, контактує з повітрям і висихає набагато швидше. А частина знизу може залишатися вологою протягом довгих годин. Якщо використати метод регулярних переворотів, речі висихають набагато швидше.

Є ще один не менш цікавий спосіб прискорити висихання одягу. Цей варіант більше підійде для дрібних речей. Хоча взимку, в морозні дні, його можна з успіхом використовувати й на великих ковдрах, рушниках та простирадлах. Для нього необхідна мінусова температура.

Просто складіть вологий одяг у пакет і покладіть у морозилку. Залежно від температури у вашому пристрої потрібно почекати від декількох хвилин до приблизно години. Після цього часу дістаньте одяг. Він має бути холодним, проте сухим. Залишиться лише попрасувати речі.

Взимку це можна зробити, просто вивісивши білизну на морозі. Також варто відзначити, що мінусова температура — відмінний спосіб впоратися з неприємними запахами або навіть позбутися плісняви.

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