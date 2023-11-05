Решітка газової плити блищатиме: які два засоби допоможуть у цьому

Завдяки простим засобам решітка знову буде як нова

Як би ми не намагалися підтримувати газову плиту в чистоті, від регулярного приготування їжі, вона все одно забруднюється. Жир і залишки їжі потрапляють на газові конфорки та решітку, а рідина з каструлі може пролитися на плиту.

Зазвичай для очищення жиру, що накопичився на решітці потрібно чимало зусиль і засобів. Однак існує секрет, що спрощує це заняття, інформують "Бєлновини".

Як очистити решітку газової плити від жиру

Так, найпростіше використовувати духову шафу. Цей метод може бути довшим, проте заощадить ваші зусилля. Для цього необхідно помістити решітку в духовку, а під низ поставити миску з водою та двома ложками оцту. Пара з оцтом відмінно впливає на забруднення і видалити їх потім не складе ніяких труднощів.

Також, з жиром чудово справляється гірчиця. Для цього необхідно розвести її водою та розподілити по поверхні решітки. Через 15 хвилин можна розпочинати очищення.

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