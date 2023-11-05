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Окуляри більше не запітніють: натріть їх одним із цих засобів

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Беріть на замітку ці лайфхаки. Фото freepik.com

Прості способи позбутися конденсату на стеклах окулярів

Проблема із запотівання окулярів стає особливо актуальною восени та взимку, коли при вході з холоду в тепле приміщення майже миттєво втрачається видимість.

Окуляри пітніють через утворення конденсату, коли водяна пара від дихання стикається з холодною поверхнею лінз. Пара перетворюється на крапельки рідини, які створюють запотівання. З конденсатом на вікнах можна боротися за допомогою саморобних осушувачів. А ось запобігти запотіванню окулярів можна, якщо періодично протирати лінзи одним із чотирьох засобів.

Картопля

Якщо натерти лінзи сирою картоплиною, на них залишиться крохмалистий наліт. Він запобігатиме утворенню конденсату. У цій справі головне обробити всю поверхню окулярів.

Мило

Мило залишить на поверхні лінзи невидиму плівку, яка запобігає утворенню конденсату. Брускове мило потрібно спінити в руках і акуратно намилити лінзи. Потім змити залишки засобу проточною водою. Краплі води потрібно видалити сухою ганчіркою без ворсу і дати окулярам підсохнути. Якщо на лінзах раптом залишилися розводи, скористайтеся безворсовою серветкою.

Піна або крем для гоління

Замість мила можна використовувати косметику для гоління з гліцерином у складі. Ця речовина створює захисний шар на шкірі та на поверхнях. Нанесіть трохи засобу з обох боків лінз, а потім змийте водою. Дайте окулярам висохнути самостійно і протріть серветкою з мікрофібри.

Зубна паста

При використанні цього засобу переконайтеся, що паста не містить компонентів, що абсорбують. Нанесіть її на лінзи, потім змийте і протріть поверхні сухою тканиною без ворсу.

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Теги:
#Окуляри #Лайфхак #Конденсат