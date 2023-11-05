Урожай збільшиться втричі: чим підживити грядки під картоплю і що потрібно зробити вже у листопаді

Аграрії підказали, як збільшити врожай картоплі

Коли врожай з городу вже зібрано, не поспішайте розслаблятись, бо навіть у листопаді знайдеться робота по господарству. Так, в останній місяць осені можна зайнятися удобренням городу, щоб наступного сезону зібрати потрійний урожай.

Як виявилось, листопад — ідеальний час, щоб підготувати компост для удобрення городу під картоплю та інші культури, пише tsn.ua. І робиться таке добриво дуже просто.

Як зробити компост у домашніх умовах

Для початку зберіть усі необхідні складові для компосту. Підійде сухе листя плодових дерев, крім горіхів, гілки, трава, бадилля від рослин, органічні відходи і навіть шматки картону.

Викопайте яму для укладання компосту. Складіть у цю яму шарами всі підготовлені матеріали. Там вони постійно розкладатимуться, перетворюючись на корисне добриво.

Іноді поливайте яму водою і вентилюйте, перемішуючи всі компоненти компостної ями.

Перед морозами компостну яму слід накрити — для цього підійде і суха трава, і навіть шматки картону чи плівки. Так тепло та вологість залишаться всередині.

Весною ви отримаєте натуральне органічне добриво, яке ідеально підійде для грядок під картоплю та інші культури. Подібне добриво може збільшити урожай втричі.

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