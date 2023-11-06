Отримаєте небувалий урожай: як правильно обрізати виноград восени

Від обрізки залежить, який урожай дасть виноград наступного сезону

Обрізка – обов’язкова осіння процедура для винограду. Від її своєчасності та правильності залежить стан куща та його врожайність у наступному сезоні.

Досвідчені дачники не поспішають обрізати виноград із приходом календарної осені. Процедуру проводять після перших невеликих заморозків, коли з пагонів вже облетить листя. Найчастіше цей період припадає на листопад. В цей час лоза припиняє деревінити. Видалення потребують всі частини, які не встигли визріти.

Щоб правильно визначити місце зрізу, необхідно взяти верхівку лози рукою. Вона має бути холодною та вологою, її й потрібно видалити. Суху і теплу на дотик частину лози потрібно залишити.

З кількох пагонів, які ростуть з одного місця, найкраще залишити найсильніший, а решту – видалити. Так, на лозі залишають 3-4 молоді пагоні цього року. Обрізання потрібно проводити так, щоб залишалося 1-2 см над живою брунькою. На другий та наступні роки кущ обрізають за тим же принципом.

Після процедури обрізані лози зв’язують у пучок і згортають його за допомогою мотузки або дроту.

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