Рус

Отримаєте небувалий урожай: як правильно обрізати виноград восени

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Не шкодуйте лози
Не шкодуйте лози. Фото Pexels

Від обрізки залежить, який урожай дасть виноград наступного сезону

Обрізка – обов’язкова осіння процедура для винограду. Від її своєчасності та правильності залежить стан куща та його врожайність у наступному сезоні.

Досвідчені дачники не поспішають обрізати виноград із приходом календарної осені. Процедуру проводять після перших невеликих заморозків, коли з пагонів вже облетить листя. Найчастіше цей період припадає на листопад. В цей час лоза припиняє деревінити. Видалення потребують всі частини, які не встигли визріти.

Щоб правильно визначити місце зрізу, необхідно взяти верхівку лози рукою. Вона має бути холодною та вологою, її й потрібно видалити. Суху і теплу на дотик частину лози потрібно залишити.

З кількох пагонів, які ростуть з одного місця, найкраще залишити найсильніший, а решту – видалити. Так, на лозі залишають 3-4 молоді пагоні цього року. Обрізання потрібно проводити так, щоб залишалося 1-2 см над живою брунькою. На другий та наступні роки кущ обрізають за тим же принципом.

Після процедури обрізані лози зв’язують у пучок і згортають його за допомогою мотузки або дроту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати добриво з опалого листя. Для цього знадобиться лише великий пакет.

Теги:
#Виноград #Сад і город #Лайфхак #Обрізка дерев