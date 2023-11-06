Як економно опалювати будинок дровами: скористайтесь цим простим способом

Корисні поради для власників дров’яного каміна в будинку

Для когось камін – елемент декору в будинку, а хтось користується ним для обігріву будинку. Щоб камін давав хороше тепло, слід використовувати правильну деревину. Для цього найкраще підходять дрова із листяних порід дерев. Поліна повинні бути добре висушені. А ось підпалюють їх дровами, які швидко горять і стають особливо гарячими — із сосни чи ялинки.

Крім того, важливу роль відіграє спосіб розпалювання каміна — знизу вгору (як багаття), або зверху вниз. Обидва вони мають свої переваги та недоліки, але метод зверху дає більше тепла, менше диму та передбачає економне використання дров.

Як топити дровами економно

Спочатку складіть чотири-шість колод середнього розміру хрест-навхрест один на одного.

Зверху покладіть розпалювання. Укладайте його в кілька тонких шарів — так тонкі палички горітимуть довше, і полум’я буде легше поширюватися на поліна.

Розташуйте зверху один або два предмети для розпалювання вогню. Це можуть бути тріски, папір.

Потім повністю відкрийте регулятор повітря. Коли вогонь розгориться належним чином, зменште подачу повітря.

Додавайте дрова лише тоді, коли в каміні залишиться лише шар вугілля.

Недоліком цього способу є те, що для розпалювання гарного вогню може знадобитися більше часу. Але трохи попрактикувавши можна робити це швидше.

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