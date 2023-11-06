Розплідник для шкідників: чому не можна залишати опале листя в саду

Це поширена помилка багатьох дачників

Після збирання врожаю пізньої осені може здатися, що всі роботи на дачі, городі та в саду завершені. Як би не так. Восени потрібно подбати про збирання опалого листя у вашому саду. Ми вже розповідали, що за спалювання сухостою та листя можна отримати штраф, а сьогодні ділимося, чому не потрібно залишати опале листя під деревами в саду.

Як виявилося, це поширена помилка багатьох дачників. Люди думають, що опале листя перегниває і стає добривом, пише Ukr.Media. Однак, буває так, що купа листя під деревом стає розплідником для шкідників, які потім зазіхнуть на ваш урожай.

Чому не можна залишати листя в саду

Купа опалого листя — ідеальне тепле і вологе місце для розмноження личинок, равликів та деяких комах-шкідників. Вони можуть не тільки безпосередньо шкодити рослинам та деревам, але й поширювати бактерії, грибки та різні хвороби.

Опале листя, яке килимом лежить під деревом, може стати бар’єром, який обмежить доступ до коренів дерев. Це може призвести до пересихання, а в найгіршому випадку загибелі дерева.

Не варто залишати листя ще й з естетичних міркувань. Це зараз воно може виглядати красиво і яскраво, проте вже зовсім скоро опале листя перетвориться на неприємну коричневу квашу з мерзенним запахом.

Раніше "Телеграф" розповідав про три способи з користю позбавитися від опалого листя. Тільки не спалюйте і не викидайте сухостій та листя.