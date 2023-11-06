14 предметів в гардеробі: як тепло вдягатись взимку, щоб не замерзнути

Все залежить від складу речей

Інколи мороз під час зими на вулиці може діставати "до кісток". Є декілька способів, які допоможуть зігрітись на вулиці, але здебільшого в цьому випадку відіграє роль вибір правильного одягу або його кількості.

Гардероб українця у холодну пору року повинен складатись з 14 категорій одежі й більшість з них має бути вироблено з натуральних тканин. Сімейний лікар Анна Сєрова розповіла в Instagram, як правильно підібрати одяг до зими.

Базові правила для вибору зимової одежі

Основний шар одягу може складатись з тканин, які відводять вологу та зігріють, не викликаючи при цьому підвищеного потовиділення; Варто обирати таку довжину, аби можна було заправити в одяг; Рукав на куртці або пальті не має бути широким. Якщо рукав широкий, треба під низ надіти водолазку або річ, яка щільно прилягає до шкіри. Обирати рукавиці замість рукавичок – вони краще допомагають утримувати тепло. На верхньому одязі має бути капюшон. Якщо немає – замінити шарфом. За допомогою шарфа або бафа можна закрити частину обличчя. Якщо людина не любить носити шапки, то цей одяг можна замінити спеціальними навушниками, які допомагають тримати руки у теплі.

За словами фахівці, з натуральних тканин краще обирати шовк чи вовну, а для теплоізоляції (середнього шару) підійде фліс. Для верхнього одягу можна вибрати пальто або подовжена куртка з капюшоном.

Щодо низу, то на ноги варто надягнутись вовняні шкарпетки, тонкі легінси (щоб вдягти під штани, коли дуже холодно) та черевики з підкладкою та/або водонепроникне взуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим під час блекаутів можна замінити свічку чи ліхтарик.