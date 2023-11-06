Рус

Старий запах у квартирі зникне без сліду: безвідмовний лайфхак для дому

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1693
Запах старості утримують старі речі
Запах старості утримують старі речі. Фото Freepik

Приклавши трохи зусиль, ви швидко позбавитеся смороду

Якщо ви читаєте цю статтю, значить про проблему стійкого неприємного запаху в будинку знаєте вже не з чуток. Це може бути як запах вогкості, так і характерне амбре, яке формується у квартирі, де проживала людина похилого віку — так званий "бабусин" запах. Звичайно, прибирання кухні та інших кімнат вирішує питання, але лише на деякий час.

Насамперед розберімось, чому з’являється старий запах у квартирі. Це необхідно, щоб зрозуміти, як усунути причину проблеми, а не тільки боротися з її наслідком.

Чому в людини з’являється старечий запах — фізіологія

Цьому сприяє кілька факторів, зумовлених біохімічними процесами:

  • накопичення токсинів та шлаків в організмі;
  • зниження імунітету шкіри та розмноження на ній бактерій;
  • зміни у роботі потових і сальних залоз;
  • реакція на медикаменти.

Поступово цей сморід просочує всі речі, що є в домі. Також він вбирається в штори, тюлі та шпалери — тому приготуйтеся до генерального прибирання.

Як прибрати запах старості у квартирі — підготовка та лайфхак

Звільніть приміщення від усіх старих непотрібних речей — книг, газет, журналів, якими, напевно, забиті тумбочки та полиці. У тому числі й від старого одягу. Папір здайте в пункт приймання або винесіть у контейнер для вторинної сировини, а одяг віддайте у волонтерські центри.

Далі дотримуйтесь таких рекомендацій:

  • Зніміть та виперіть із кондиціонером для білизни штори, тюль, фіранки.
  • Виперіть покривала та весь текстиль, який ви залишаєте для користування.
  • Здайте в хімчистку ковдри та подушки — в них запах може концентруватися чи не найсильніше.
  • Обробіть спеціальним мийним засобом матраци, крісла, оббивку всіх меблів, килими у разі їх наявності.
  • Під час прибирання і не тільки відкривайте вікна навстіж, влаштуйте протяг.

І обробіть всі поверхні розчином, приготованим із води, оцту та господарського мила. Влийте дві ложки оцту (столових) і одну ложку рідкого мила в три літри води та протріть все, включно зі шпалерами, добре змоченою і добре вичавленою ганчіркою. Для підлоги приготуйте такий самий розчин, але без мила.

Раніше "Телеграф" розповідав, від чого зникне навіть найстійкіший запах з килимових поверхонь. Читайте в наступній статті, як прибрати неприємний запах з килима.

Теги:
#Поради #Прибирання #Лайфхак #Корисне