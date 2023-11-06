Старий запах у квартирі зникне без сліду: безвідмовний лайфхак для дому

Приклавши трохи зусиль, ви швидко позбавитеся смороду

Якщо ви читаєте цю статтю, значить про проблему стійкого неприємного запаху в будинку знаєте вже не з чуток. Це може бути як запах вогкості, так і характерне амбре, яке формується у квартирі, де проживала людина похилого віку — так званий "бабусин" запах. Звичайно, прибирання кухні та інших кімнат вирішує питання, але лише на деякий час.

Насамперед розберімось, чому з’являється старий запах у квартирі. Це необхідно, щоб зрозуміти, як усунути причину проблеми, а не тільки боротися з її наслідком.

Чому в людини з’являється старечий запах — фізіологія

Цьому сприяє кілька факторів, зумовлених біохімічними процесами:

накопичення токсинів та шлаків в організмі;

зниження імунітету шкіри та розмноження на ній бактерій;

зміни у роботі потових і сальних залоз;

реакція на медикаменти.

Поступово цей сморід просочує всі речі, що є в домі. Також він вбирається в штори, тюлі та шпалери — тому приготуйтеся до генерального прибирання.

Як прибрати запах старості у квартирі — підготовка та лайфхак

Звільніть приміщення від усіх старих непотрібних речей — книг, газет, журналів, якими, напевно, забиті тумбочки та полиці. У тому числі й від старого одягу. Папір здайте в пункт приймання або винесіть у контейнер для вторинної сировини, а одяг віддайте у волонтерські центри.

Далі дотримуйтесь таких рекомендацій:

Зніміть та виперіть із кондиціонером для білизни штори, тюль, фіранки.

Виперіть покривала та весь текстиль, який ви залишаєте для користування.

Здайте в хімчистку ковдри та подушки — в них запах може концентруватися чи не найсильніше.

Обробіть спеціальним мийним засобом матраци, крісла, оббивку всіх меблів, килими у разі їх наявності.

Під час прибирання і не тільки відкривайте вікна навстіж, влаштуйте протяг.

І обробіть всі поверхні розчином, приготованим із води, оцту та господарського мила. Влийте дві ложки оцту (столових) і одну ложку рідкого мила в три літри води та протріть все, включно зі шпалерами, добре змоченою і добре вичавленою ганчіркою. Для підлоги приготуйте такий самий розчин, але без мила.

Раніше "Телеграф" розповідав, від чого зникне навіть найстійкіший запах з килимових поверхонь. Читайте в наступній статті, як прибрати неприємний запах з килима.