Старий запах у квартирі зникне без сліду: безвідмовний лайфхак для дому
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Приклавши трохи зусиль, ви швидко позбавитеся смороду
Якщо ви читаєте цю статтю, значить про проблему стійкого неприємного запаху в будинку знаєте вже не з чуток. Це може бути як запах вогкості, так і характерне амбре, яке формується у квартирі, де проживала людина похилого віку — так званий "бабусин" запах. Звичайно, прибирання кухні та інших кімнат вирішує питання, але лише на деякий час.
Насамперед розберімось, чому з’являється старий запах у квартирі. Це необхідно, щоб зрозуміти, як усунути причину проблеми, а не тільки боротися з її наслідком.
Чому в людини з’являється старечий запах — фізіологія
Цьому сприяє кілька факторів, зумовлених біохімічними процесами:
- накопичення токсинів та шлаків в організмі;
- зниження імунітету шкіри та розмноження на ній бактерій;
- зміни у роботі потових і сальних залоз;
- реакція на медикаменти.
Поступово цей сморід просочує всі речі, що є в домі. Також він вбирається в штори, тюлі та шпалери — тому приготуйтеся до генерального прибирання.
Як прибрати запах старості у квартирі — підготовка та лайфхак
Звільніть приміщення від усіх старих непотрібних речей — книг, газет, журналів, якими, напевно, забиті тумбочки та полиці. У тому числі й від старого одягу. Папір здайте в пункт приймання або винесіть у контейнер для вторинної сировини, а одяг віддайте у волонтерські центри.
Далі дотримуйтесь таких рекомендацій:
- Зніміть та виперіть із кондиціонером для білизни штори, тюль, фіранки.
- Виперіть покривала та весь текстиль, який ви залишаєте для користування.
- Здайте в хімчистку ковдри та подушки — в них запах може концентруватися чи не найсильніше.
- Обробіть спеціальним мийним засобом матраци, крісла, оббивку всіх меблів, килими у разі їх наявності.
- Під час прибирання і не тільки відкривайте вікна навстіж, влаштуйте протяг.
І обробіть всі поверхні розчином, приготованим із води, оцту та господарського мила. Влийте дві ложки оцту (столових) і одну ложку рідкого мила в три літри води та протріть все, включно зі шпалерами, добре змоченою і добре вичавленою ганчіркою. Для підлоги приготуйте такий самий розчин, але без мила.
Раніше "Телеграф" розповідав, від чого зникне навіть найстійкіший запах з килимових поверхонь. Читайте в наступній статті, як прибрати неприємний запах з килима.