Що покласти у пральну машину, щоб швидко висушити речі: незвичайна хитрість

Мало хто знає про такий лайфхак

Буває так, що екстрено потрібно висушити щойно випрану річ, а сушильної машини вдома немає. На допомогу прийде звичайна пралка, в яку потрібно покласти лише один предмет. Ми вже розповідали, як сушити речі восени та взимку, а сьогодні ділимося порадами, як швидко висушити щойно випрані речі.

Як виявилося, у сушінні речей допоможе ваша ж пралка, пише unian.net. Потрібно лише покласти в барабан махровий рушник, а можна і не один.

Як швидко висушити речі

Після прання, дістаньте з машини випрані мокрі речі, візьміть те, що потрібно висушити в першу чергу і киньте назад в барабан. А потім відправте туди сухий махровий рушник або навіть кілька. Потім виставте в машині режим інтенсивного віджиму. Обертаючись у барабані, мокра річ віддасть всю вологу сухому рушнику і ви дістанете її практично сухою. Наприкінці, якщо потрібно, можна досушити ще й праскою.

Ще один спосіб прискорити сушіння речей, це використання радіатора. Однак, у жодному разі не вішайте речі на сам радіатор. Потрібно вішати мокре прання біля нього на спинку стільця або на вішалці. Те саме і зі звичайними батареями в будинку — не вішайте одяг прямо на батарею, а краще біля неї, щоб була циркуляція повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко висушити речі за допомогою морозилки. Навіть товстий одяг висохне дуже швидко.