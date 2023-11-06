Не було грошей навіть на одяг: які українські прізвища говорять про бідних предків

Є прізвища, які вказують на бідне походження

Прізвища українців можуть багато розповісти про їхніх предків, але іноді це розкриває не найприємніші деталі життя поколінь. Наприклад, у 17-18 століттях бідність була чимось незвичайним, а деякі люди навіть не мали коштів, щоб прикрити своє тіло одягом.

Як повідомляє товариство Краєзнавець ім. Василя Івановича Маслова, такі люди зазвичай отримували прізвиська "Голик", "Голяків" чи "Голиш", що явно вказує на низький соціальний статус.

Втім, є інші прізвища, які вказують на те, що грошей у ваших предків було небагато. В тому числі:

"Бідняк" і варіації — найочевидніше прізвисько, яке говорить про відсутність матеріальних благ у людей, що його отримав;

"Холоп" та варіації — невільник або простолюдин, який не мав свого майна або перебував на дні соціальної ієрархії. Зазвичай воно вважалося принизливим і виникало як "мітка" для всієї родини;

"Горбач" та варіації — походить від назви простих працівників або селян, які "горбатилися" на важкій фізичній роботі, що нерідко призводило до помітних наслідків для здоров’я;

"Боржник" та варіації — вказувало на наявність у людини безлічі боргів, що часто вело до поганої репутації в соціумі;

"Сирота" — прізвисько для дітей, які втратили батька або батьків, а оскільки в ті часи заробити на життя було не так уже й просто, то це часто також вказувало на погане матеріальне становище людини.

"Злидар" і варіації — слово використовувалося для опису поганих умов життя, а тому про високий статус воно точно не говорить.

"Батрак" та варіації — слово використовувалося для опису низькооплачуваних працівників, які виконували брудну та важку роботу на ділянці багатих землевласників;

"Мужик" і варіації — це слово використовувалося для опису селян або простих людей зі скромними доходами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на прізвище можна визначити, до якої національності належав засновник сім’ї.