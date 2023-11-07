Не допускайте помилок: які три інгредієнти не можна додавати під час соління огірків

Які інгредієнти не потрібно додавати до огірків під час соління

Багато господинь люблять самостійно солити огірки. Так, вони знають, які інгредієнти використовують при цьому, і можуть досягти смаку, наближеного до їхнього власного ідеалу.

При цьому процес соління зазвичай схожий один на одного, як і помилки, які припускаються господині під час приготування закуски. Які саме – розповідають "Бєлновини".

Що краще не додавати в банку під час соління огірків

Так, під час соління не варто додавати до огірків листя дуба, хрону, смородини чи інших рослин. Слід враховувати, що це листя має певний набір характеристик, які можуть вплинути на смак і якість консервованих огірків.

Рекомендується додавати цибулю лише певних сортів, що підходять для зимового зберігання, оскільки не кожен вид цибулі підходить для консервування огірків.

Використання часнику слід обмежити до чотирьох зубчиків на банку місткістю 3 літри, оскільки надмірна його кількість може надати огіркам каламутного та водянистого вигляду.

Також варто пам’ятати, що огіркам перед засолюванням необхідно дати постояти близько 4-8 годин у холодній воді. Тоді вони вийдуть хрусткими. Потрібно вибирати молоді плоди з чорними голочками та використовувати тільки воду в пляшках або воду з колодязя.

А якщо ви любите огірки, рекомендуємо приготувати огірки малосольні за рецептом "Телеграфа". Готова така закуска буде через 3-4 дні.