Дуже милі: п'ять порід собак, що не викликають алергії

Не всі гіпоалергенні собаки мають бути лисими

Собаки можуть бути гарними друзями або відданими домашніми улюбленцями. Однак деякі люди стикаються із тим що мають прояви алергії поруч із собаками. Викликати їх можуть як шерсть, так і собача лупа та слина.

В Американському клубі собаківництва зазначають, що на 100% гіпоалергенних порід не існує. Проте є такі види собак, які викликають менше алергії. Поки вчені досліджують механізми. До порід, що вважаються гіпоалергенними, найчастіше відносять собак, які мало линяють або лисих. Та серед представників є дуже пухнасті. В лідерах серед таких — пуделі, йоркширські тер'єри, бішон фрізе, мальтійські болонки та шнауцери.

Пудель

Деяких пуделів вистригають фігурно, а деяким просто вкорочують шерсть для комфорту собаки

Найбільш впізнавана з усіх гіпоалергенних порід собак. Пуделі бувають різного розміру від тоїв з до 26 см до великих з 50-65 см в холці, але незалежно від розміру ці собаки неймовірно розумні та сімейні. Якщо його не стригти — шерсть доведеться розчісувати.

Йорки

Йоркширських тер'єрів часто прикрашають

Йоркширські тер’єри відомі як одна з найкращих гіпоалергенних порід собак. Йорки мало линяють, їм потрібен лише регулярний догляд, щоб виглядати якнайкраще. Вони жваві, потребують уваги. Стандартні розміри — до 20 см в холці.

Бішон фрізе

Бішон фрізе іноду нагадують іграшку

Волосся у бішон фрізе постійно росте, а не випадає, тому, хоча їй потрібен регулярний догляд, щоб виглядати вишукано, у неї також менша ймовірність утворення лупи, що переноситься в повітрі. Зріст у собаки 23 – 30 см в холці.

Мальтійська болонка

Цуценя мальтійської болонки можна стригти або відрощувати волосся

Ця собака має виключно біле забарвлення, максимальна темність — кольору слонової кістки. Вона не сильно линяє і не виділяє багато лупи. Зріст самців в холці — до 25 см, самки менші.

Шнауцери

Завдяки особливому росту волосся у шнауцерів цікавий вираз морди

Шнауцерів є кілька видів — цвергшнауцер (висота в холці 30—35 см), стандартний шнауцер (45-50 см) та гігантський (60-70 см). Ці собаки активні, цілеспрямовані та добре піддаються навчанню.

Окрім вище перерахованих п'яти порід, до тих що викликають менше алергію традиційно відносять такі види собак: аффенпінчер, афганський хорт, американський голий тер'єр, басенджі, китайська чубата, ірландський водяний спанієль, лаготто романьйоло, перуанська орхідея інків, ши-тцу, ксолоіцкуінтлі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означають деякі жести наших хатніх улюбленців. Вчені вивчають не тільки собак, які традиційно вважаються більш комунікабельними, а й котів. З'ясувалося що в них є жвава міміка, однак використовують її вони для спілкування між собою. Виникла вона за часи співіснування з людиною.