Чому гинуть кімнатні рослини та як їх врятувати: золоті правила квітникарів

Все може бути доволі просто

Кімнатні рослини — чудовий спосіб прикрасити та урізноманітнити інтер’єр, вони створюють затишну атмосферу та дають відпочинок очам. Звичайно, і по-різному вимагають уваги. Наприклад, доглядати за орхідеями буває досить складно, занадто примхлива ця красуня.

І тим більше прикро, коли ваші зелені друзі незрозуміло чому починають вмирати. У цій статті ми розглянемо дві поширені причини загибелі кімнатних рослин.

Що вбиває кімнатні рослини – головні фактори

Крім хвороб та помилок у поливі, домашні квіти гинуть з двох причин:

нестача світла;

пряме сонячне проміння.

Листя кімнатних рослин, які стоять у темному місці, починають бліднути, їх структура слабшає. Сама квітка погано росте і не цвіте, водночас зовсім помирає досить рідко. Але якщо вона стоїть у зовсім погано освітленому місці — де світла менше, ніж мінімально необхідно, — то може загинути. В основному такими невідповідними місцями є кути великих кімнат, холи й коридори без вікон, куди не потрапляє сонячне світло.

І навпаки, безліч домашніх рослин не виносять прямих сонячних променів навіть в осінньо-зимовий період, коли температура повітря не висока. Їх не потрібно тримати на підвіконні на сонячній стороні будинку або на такій, де пряме сонце світить більше кількох годин на день.

Що робити, якщо квітка починає вмирати — поради

У разі, якщо ваша рослина стоїть у погано освітленому місці, перенесіть її у відповідні умови. У крайньому разі, якщо це неможливо, спробуйте влаштовувати "сонячні ванни" і ставити її на світло на кілька годин на день. Ще краще потримати горщик у добре освітленому місці близько двох тижнів та періодично повторювати ці дії. Альтернативний варіант – влаштувати штучне освітлення там, де він стоїть.

Якщо ж навпаки, ваша квітка погано почувається на сонячному підвіконні, перенесіть її в затінене місце. У період літньої спеки навіть ті види, які чудово переносять відкрите сонце, можуть потребувати додаткового затінення.

Раніше "Телеграф" розповідав, які домашні рослини настільки невибагливі, що підійдуть навіть самим зайнятим квітникарям. Дізнайтеся з наступної статті, які квіти можна довго не поливати та подивіться на фото, який вони мають чудовий вигляд!