Найтепліші зимові шкарпетки: що краще, традиційна вовна чи сучасні хайтек-матеріали

Найчастіше виробники використовують одразу кілька матеріалів у складі

Не тільки куртки й пальто відіграють важливу роль у збереженні тепла та безпеки нашого тіла під час зниження температури, а й шкарпетки. При виборі шкарпеток, особливо в зимовий період, має значення матеріал, який ви обираєте.

Зимові шкарпетки можуть бути виготовлені із синтетичних матеріалів, таких як нейлон та еластан, або із натуральних волокон, таких як мериносова вовна. Останнім часом популярністю користуються змішані варіанти, коли синтетична нитка додається до вовни аби забезпечити міцність та еластичність. Бавовна для зими не дуже підходить. Такі шкарпетки швидко вбирають піт і можуть сприяти охолодженню ніг.

Вовна, особливо мериносова є гарним ізолятором, вона м’яка та може бути водостійкою. Однак якщо шкарпетки зроблені з грубої вовни, ноги можуть свербіти. Мериносова такого ефекту немає, але вона коштує дорожче. Вовна потребує особливостей при пранні. Більший відсоток вовни забезпечить вищий рівень тепла. Для спортивного чи туристичного використання у шкарпетках вовну змішують із синтетичними матеріалами.

Синтетичні матеріали, такі як нейлон, можна поєднувати з лайкрою або еластаном у певних частинах шкарпетки, наприклад, у арці підошви чи литковій частині, що робиться для кращої підтримки та амортизації. Зокрема, лайкра або еластан розтягуються, щоб відповідати формі вашої стопи. Інші волокна, такі як CoolMax, поліестер і акрил, також використовуються для швидкого відведення вологи, щоб ваші ноги залишалися сухими та запобігали появі мозолів. Також із синтетичних волокон роблять анатомічні шкарпетки з 5 пальцями, що усуває тертя між ними в разі деформації стопи.

Шкарпетки з підігрівом — сучасне ноухау. Нагрівальний елемент розташовується у зоні під пальцями та може видавати від 38°C до 55°C. Шкарпетка нагрівається нитками вуглецевого волокна, головне — не забувати вчасно заряджати акумулятори.

В підборі зимових шкарпеток важливий не тільки матеріал, а й відповідність розміру. Затісні шкарпетки можуть перешкоджати кровообігу та призводити до замерзання ніг. "Телеграф" розповідав, як можна обрати підходящі шкарпетки, навіть якщо ви не знаєте свого розміру у цій деталі гардероба.