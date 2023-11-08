Отримаєте більше тепла: де і як правильно зберігати дрова

Як і де зберігати дрова, щоб вони не відволожилися та давали більше тепла

Попри широкий вибір сучасних способів та засобів для отримання тепла в будинку багато домовласників віддають перевагу дров’яному опаленню. У такому разі доводиться дбати не тільки про те, де і як купити дрова, а й про правильне їхнє зберігання.

Звичайно ж дрова мають бути сухі. Вологими їх важко розпалювати, у них погіршується тепловіддача, і вони віддають більше диму. Тому сушіть свіжі дрова довго.

Якщо ви рубаєте дрова самостійно, вам доведеться дати їм час висохнути. Свіжі дрова дуже вологі та тому не повинні відразу ж опинитися в печі.

Зберігайте дрова в сухому та провітрюваному місці. Навіть придбані в ідеальному стані дрова можуть відволожитися. Їх необхідно захищати від вологи, щоб вони залишалися сухими, або в разі чого могли нормально висохнути.

Найкраще місце для зберігання дров – це захищена південна стіна будинку, куди потрапляє багато сонця, або критий дерев’яний навіс. Тут деревина захищена від вологи й до колод надходитиме достатньо повітря, щоб вони не гнили та на них не утворилася пліснява.

У жодному разі не можна зберігати дрова в гаражі або підвалі, тому що тут накопичується волога і деревина може запліснявіти.

Якщо деревина складена в кутку у дворі, уникайте прямого контакту із землею або газоном, інакше вона може загнити. Як основу можна використовувати піддони або дошки.

Правильно складайте колоди. Не складайте щойно куплені дрова акуратними штабелями, спочатку зваліть їх у купу і залиште на відкритому майданчику на кілька тижнів.

Потім складіть дрова перпендикулярно. Так вони займатимуть більше місця, але краще просохнуть і обдуватимуться повітрям.

Якщо ви зберігаєте дрова біля стіни будинку, від неї потрібно відступити хоча б 5-10 сантиметрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про економний спосіб опалення будинку дровами. Виявляється, важливу роль відіграє те, як їх розпалювати.