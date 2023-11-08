Роза не переживе холодів: як укрити на зиму королеву саду

Коли і як правильно вкривати троянду

Троянди — надзвичайно красиві квіти, якими прикрашають свої ділянки багато дачників. Троянда досить добре зимує на клумбах. Але її, як і малину, все ж таки варто спеціально підготувати до холодів. Початок листопада чудово підходить для цієї процедури.

Підготовку троянди до зимівлі можна умовно поділити на кілька етапів. Потрібно звільнити кущі від бутонів, молодого листя та пагонів. Потім варто обрізати троянди. І після цих процедур укрити квіти.

У троянд, що потребують зимового укриття, необхідно видалити всі сухі, пошкоджені, загущуючі кущ пагони та вкоротити стебла, що залишилися, під висоту укривного матеріалу.

На зиму обрізають і висаджені цього року саджанці, і старі троянди. Кущі не можна обрізати раніше, ніж розпочнуться нічні заморозки.

Перед укриттям троянд на зиму їх потрібно обробити від шкідників. Для цих цілей підходить 3%-ний розчин мідного купоросу.

Після цих процедур можна розпочинати укриття кущів.

Коріння квітки необхідно підгорнути сухим здоровим ґрунтом або хвоєю. Зробіть каркас. Для цього можна використовувати металеві дуги для парника. Їх треба встановити над кущами. Утепліть каркас, натягнувши на нього агроволокно, або інший синтетичний утеплювач. Закріпіть краї покривного матеріалу, щоб його не зірвав вітер і щоб холодне повітря не потрапляло всередину укриття.

Раніше "Телеграф" розповідав, який засіб відлякає шкідників від троянд. Обробляти квіти потрібно у листопаді.