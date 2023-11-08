Швидко висушити речі в холод допоможе пляшка: що потрібно зробити

Висушити мокрі речі восени та взимку проблематично

Іноді найнесподіваніші предмети допомагають краще впоратися з якимось завданням. Так, невелика хитрість з пластиковою пляшкою допоможе не тільки позбутися конденсату в квартирі, але й прискорити процес сушіння білизни, що особливо актуально в холодну пору року.

Цим оригінальним способом поділився у своєму Youtube-каналі блогер come cucinare.

Він звернув увагу, що поперечини розкладної сушарки для білизни надто тонкі. Через це білизна сохне надто довго. Вирішити проблему пропонується за допомогою пластикової пляшки.

Необхідно ножицями або ножем акуратно відрізати верхню частину пляшки та дно. Потім потрібно розрізати пляшку вздовж і прикріпити до поперечин на сушарці.

Щоб речі швидше віддавали вологу, необхідно забезпечити доступ повітря. Завдяки пластику частини одягу на сушарці розширяться, між ними краще циркулюватиме повітря, що прискорить процес висихання.

Додатковою перевагою використання пластикової пляшки під час сушіння білизни буде зменшення складок та заломів.

Пам’ятайте, що недосушена білизна може стати причиною появи затхлого запаху в шафі й навіть цвілі. Раніше "Телеграф" розповідав, як цього уникнути.