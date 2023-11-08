Ці звички швидко зламають ваш посудомийку: як робити не варто

Найчастіше поломки посудомийки виникають через шкідливі звички власників

Посудомийна машина суттєво спрощує життя своєму власнику. Однак згодом можна помітити неякісно вимитий посуд, накип, що утворився, та який можна легко прибрати, або зовсім зламану техніку.

Причин цього може бути безліч, проте найчастіше – це шкідливі звички власників. Як не потрібно поводитися з посудомийкою розповідають "Бєлновини".

Як не зламати посудомийку

Причиною несправності можуть бути залишки їжі, разом з якими власник ставить тарілку в посудомийку. Перш ніж це зробити, посуд необхідно ополоснути.

Крім того, деякі, розуміючи всю зручність техніки, починають мити все поспіль у посудомийці. Варто відзначити, що деякий посуд необхідно мити тільки вручну, адже це може зашкодити як самому посуду, так і машині. Зокрема це тарілки з глини, сервізи з позолотою, сковорідки зі спеціальним покриттям.

Якщо в посудомийній машині світиться індикатор відсутності солі в бачку, цю проблему необхідно усунути, а не ігнорувати. Сіль не тільки пом’якшує воду та покращує якість миття – вона також захищає побутову техніку від накипу.

Також після кожного циклу необхідно промивати фільтр і видаляти залишки їжі. Це покращить якість миття посуду та продовжить термін служби техніки.

А якщо ви щасливий власник посудомийки, радимо дізнатися, як прискорити її роботу. Існує один простий трюк за 10 хвилин.