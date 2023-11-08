Рус

Ви будете тушкувати капусту тільки так: три прості добавки, які зроблять страву неймовірно смачною

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ці продукти чудово пасують до страви
Ці продукти чудово пасують до страви. Фото Файні рецепти

Секрети приготування тушкованої капусти

Ми розповідали, як приготувати простий та смачний салат. Тепер ділимось порадами з приготування тушкованої капусти.

У багатьох це улюблена осіння страва — вона смачна, здатна швидко втамувати голод і наситити організм поживними речовинами. На Ukr.Media розповіли, що і на якому етапі додати, щоб частування було ще смачнішим.

Влийте трохи оцту

Це непоширений компонент — далеко не всі додають оцет під час тушкування капусти. Але боятися перекислити капусту не варто. Оцет, особливо ароматний — бальзамічний, винний чи яблучний — зробить смак страви приємнішим і якіснішим. Достатньо буде однієї маленької ложки.

Імбир і паприка

Спеції, підібрані з розумом, зроблять смак тушкованої капусти більш виразним і незабутнім. Додайте до своїх улюблених спеції при тушкуванні капусти імбир та паприку — страва стане неймовірно якісною. Ці спеції ідеально їй підходять.

Гірчиця

Так капуста стане ще смачнішою. Потрібно додати одну велику ложку гірчиці — м’якої медової чи французької. Не варто вводити класичну міцну гірчицю — капуста може вийти занадто гострою. Але ігнорувати компонент повністю не варто.

Спробуйте ці способи — і ви будете вражені тим, як смачно вийшло. Також ми розповідали, як посмажити особливо соковиті котлети.

Теги:
#Спеції #Капуста #Лайфхак #Тушкована капуста