Ви будете тушкувати капусту тільки так: три прості добавки, які зроблять страву неймовірно смачною

Секрети приготування тушкованої капусти

Ми розповідали, як приготувати простий та смачний салат. Тепер ділимось порадами з приготування тушкованої капусти.

У багатьох це улюблена осіння страва — вона смачна, здатна швидко втамувати голод і наситити організм поживними речовинами. На Ukr.Media розповіли, що і на якому етапі додати, щоб частування було ще смачнішим.

Влийте трохи оцту

Це непоширений компонент — далеко не всі додають оцет під час тушкування капусти. Але боятися перекислити капусту не варто. Оцет, особливо ароматний — бальзамічний, винний чи яблучний — зробить смак страви приємнішим і якіснішим. Достатньо буде однієї маленької ложки.

Імбир і паприка

Спеції, підібрані з розумом, зроблять смак тушкованої капусти більш виразним і незабутнім. Додайте до своїх улюблених спеції при тушкуванні капусти імбир та паприку — страва стане неймовірно якісною. Ці спеції ідеально їй підходять.

Гірчиця

Так капуста стане ще смачнішою. Потрібно додати одну велику ложку гірчиці — м’якої медової чи французької. Не варто вводити класичну міцну гірчицю — капуста може вийти занадто гострою. Але ігнорувати компонент повністю не варто.

Спробуйте ці способи — і ви будете вражені тим, як смачно вийшло. Також ми розповідали, як посмажити особливо соковиті котлети.