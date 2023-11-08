Допоможе штора: як зберегти тепло у кімнаті під час блекауту

Ці дії є досить очевидними

Під час відключення світла або теплоенергії з приміщення може швидко вийти тепло. Є безліч способів, як не замерзнути у квартирі чи будинку за допомогою генератору, пічки чи обігрівача. Але не всі можуть дозволити собі такі прилади, тому є лайфхаки, які не потребують великих грошей та дій.

За допомогою звичайних штор та сонця людина може обігріти кімнату, як кажуть на сайті Slashgear. Однак такі дії будуть працювати лише тоді, коли на вулиці сонячна погода та квартира розташована на сонячній стороні.

Влітку втрачається велика кількість грошей на електроенергію під час охолодження кімнати за допомогою кондиціонеру. Запобігти цьому можуть штори — варто лише закрити вікна й тоді в кімнаті буде підтримуватись одна і та ж температура довгий час.

Тому, якщо вікна будуть зачинені шторами у всіх кімнатах, у квартирі може стати трошки холодніше.

Так само працює і в інший бік — коли вдень світить сонце, то варто його "впустити" у кімнату. Як тільки почне темніти, штори треба закрити, аби тепло ще трошки затрималось в оселі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими домашніми підручними засобами можна замінити свічку чи ліхтарик під час відключення світла.