Потрібен захист не тільки від морозу: обов’язково зробіть це з лавандою напередодні зими

При хорошому догляді рослина чудово перенесе зиму

Лаванда – одна з найпопулярніших ароматичних трав у саду та на балконі. Якщо ви добре дбаєте про рослину і час від часу підрізаєте її, ви зможете насолоджуватися гарним цвітінням цієї рослини протягом довгих років. Однак тільки в тому випадку, якщо ви влаштуєте середземноморській рослині не тільки осінню обрізку, але і захист взимку.

Наскільки зимостійка лаванда, залежить від виду та сорту. Деякі види можуть добре перезимувати на грядках або у горщиках. Але взимку квітку потрібно обов’язково захистити не лише від лютих морозів, а й від сонця.

Як пише Merkur, взимку лаванда може стати жертвою так званого морозного висихання. Тому рослину потрібно берегти від надлишку сонячних променів та вологості.

Протидіяти негативним факторам може зимовий захист. Напередодні морозів рекомендується спорудити над лавандою шар мульчі із сухого листя, або з хмизу та ялинових гілок.

Якщо рослина зимує в горщику, є сенс накрити його пухирчастою плівкою, флісовими або солом’яними килимками й поставити його в частково затінене місце. Від морозу рослину захистить підставка з пінопласту або дерева.

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