Тримір для одягу не знадобиться: чим найкраще прибирати катишки з одягу

Як і чим прибрати катишки з теплих речей

Цього року осінь довго радує гарною погодою та дає більше часу на підготовку до сезону теплих пальт та светрів. До настання холодів потрібно встигнути освіжити речі, пом’якшити колючі светри й позбавитися катишків, які часто з’являються на в’язаних речах.

Непривабливі кульки з’являються на одязі внаслідок тертя. Цікаво, що видалити їх можна так само. Покладіть светр, який потребує оновлення на тверду поверхню (підлогу, стіл або прасувальну дошку). Незалежно від методу, який ви використовуєте, спочатку швидко перевірте його ефективність на невеликому непомітному шматочку матеріалу. Це гарантує, що ви не пошкодите свій одяг. Вичищаючи катишки, тримайте одяг рукою.

Як прибрати катишки з одягу

Один з найпоширеніших способів боротьби з катишками та затяжками – використання спеціальної машинки для стрижки. Але якщо її немає, не засмучуйтесь. Домашні методи працюють не гірше, до того ж не потребують додаткових витрат.

Невеликі катишки можна видалити за допомогою звичайного скотчу або валика. Прикладіть його до светра, а потім швидко відірвіть — так ви видалите трохи ворсу.

Найбільші катишки прибере пемза. Злегка переміщуйте її поверхнею одягу, доки вона не видалить зіпсовані ворсинки. Також рекомендується загортати пемзу в капронову шкарпетку, щоб у процесі не зіпсувати одяг.

Ще один спосіб – використовувати бритву. З нею потрібно бути особливо обережним, щоб не пошкодити тканину.

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