Як посіяти помідори під зиму: унікальний спосіб отримати ранній урожай

Для посадки знадобляться цілі плоди

Навіть не дуже досвідчені дачники знають, що такі рослини як цибуля та часник можна садити під зиму. Але мало хто знає, що так само можна висаджувати й помідори. Це допомагає позбавитися необхідності вирощувати розсаду і дозволяє отримати ранній урожай соковитих овочів.

Коли садити озимі помідори

Сіяти томати потрібно в той час, коли температура буде стабільно низькою – наприкінці жовтня чи у листопаді. У жодному разі не варто займатися посадкою напередодні потепління. Плюсові температури сприятимуть появі паростків, які потім вб'є холод.

Як правильно садити томати на зиму

Для посадки вибирайте лише стійкі до холодів сорти томатів.

Викопайте ямки та в кожну покладіть неушкоджений шкідниками або хворобами плід.

Засипте плоди землею та злегка утрамбуйте її. Висота ґрунту над томатами повинна бути приблизно 2-3 см.

Мульчуйте ґрунт сухим листям, тирсою або травою, що перепріла. Має вийти шар не менше 15 сантиметрів заввишки.

З появою снігу накидайте його зверху посадок.

Мульчу слід прибрати навесні, коли ґрунт уже прогріється.

За зиму томати пройдуть у теплиці загартування і будуть не так сильно схильні до несприятливих природних факторів. Виростуть міцні кущі зі здоровим і розвиненим корінням. І ще одна перевага — озимі помідори більш стійкі до хвороб та шкідників.

Помідори можна вирощувати й на підвіконні. Телеграф розповів, як це правильно зробити.