Скребок не потрібний: чим швидко розморозити лобове скло авто

Очистити скло від льоду допоможе саморобний засіб

Низькі температури завдають чимало проблем водіям. Замерзле скло авто – кошмар для людей, які поспішають вранці на роботу або на важливу зустріч. На щастя, є домашній трюк, який дозволить позбутися льоду без використання скребка.

Якщо вранці ви вийшли на вулицю і побачили, що вікна авто замерзли, не поспішайте бігти за окропом, або діставати скребок. Краще приготувати домашній антилід. Все, що вам потрібно зробити, це додати один інгредієнт у воду і розпорошити його на скло авто, щоб позбутися від інею та льоду.

Для приготування знадобиться дистильована вода та спирт. Інгредієнти слід змішати у пропорції 1:3, залити у пульверизатор, а потім розпорошити на вікна. Завдяки приготовленій таким чином суміші крига на вікнах повинна розтанути та зникнути без допомоги скребка.

У досвідчених водіїв в арсеналі є кілька хитрощів на осінньо-зимовий сезон:

Перед морозами варто змастити ущільнювачі вазеліном, завдяки чому гума не замерзне.

Закривши ввечері дзеркала пакетом, вам не доведеться очищати їх зранку від льоду та інею.

Замерзлий замок приведе до тями антисептик для рук зі спиртом. Просто налийте кілька крапель у замок, щоб розтопити лід.

Ідеальне рішення, щоб двірники не замерзали – надіти на них фольговані конверти для документів. Склоочисники слід обернути плівкою та закріпити скотчем.

Раніше "Телеграф" розповідав, як своїми руками змішати зимову рідину для омивання скла авто. Засіб готується із доступних інгредієнтів.