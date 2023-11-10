Безкоштовно і без краплі хімії: чудо-спосіб допоможе легко відмити духовку від старих плям

Проста вода допоможе очистити духовку від жиру і старих плям

Як би не намагалися господині підтримувати чистоту духовки, рано чи пізно на ній все одно виявляються старі плями від жиру. Найчастіше з ними непросто боротися і доводиться використовувати для цього дорогу хімію або вдаватися до народних методів.

Однак існує лайфхак, який допоможе позбавитися від забруднень швидко, екологічно та безкоштовно. Регулярно роблячи такий трюк, ваша духовка буде виглядати як нова, інформують "Белновости".

Як очистити духовку від старих плям

Неймовірно, але факт. Швидше за все, позбавиться проблеми вам допоможе звичайна пара. Щоб скористатися лайфхаком, необхідно набрати воду у дві ємності, дозволені для використання у духовці, та помістити їх туди.

Після цього потрібно виставити температуру на максимум і почекати близько 40 хвилин. У духовці тим часом буде створюватися ефект сауни, завдяки чому застиглий жир, нагар та інші забруднення розчиняться і їх можна буде легко видалити.

Варто відзначити, що не можна підходити до духовки відразу після вимкнення. Необхідно обережно відкрити дверцята і випустити пару – це допоможе уникнути опіків. Після цього можна техніку можна мити.

А коли ви почистите духовку, можете приступати до очищення витяжки, як рекомендує "Телеграф". Завдяки фантастичному трюку, це також не займе багато часу і сил.