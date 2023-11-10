Якщо одяг електризується: 8 лайфхаків, які вирішать "колючу" проблему

Є кілька дієвих порад

Під час холоду та заморозків більшість людей можуть стикнутись з проблемою, коли "кусається" теплий одяг. Це може принести дискомфорт та неприємні відчуття.

Розв'язати цю проблему досить просто. Що потрібно для цього зробити та як не зіпсувати одяг, можна дізнатись на сайті prostoway.

Список порад, які точно допоможуть

Найпоширеніший метод – налити воду в пляшку і додати трошки кондиціонера. Цим розчином необхідно обприскати одяг, але зсередини. Результати ефективні протягом кількох годин.

Однак речі також можуть електризуватись і в пральній машині. Під час прання в барабан треба насипати соду й обирати низькі оберти.

Сушити одяг найкраще на свіжому повітрі;

Після звичайного прання речі варто обполіскувати у суміші з 10 літрів води та чайної ложки лимонної кислоти;

Розвішувати свій одяг на металевих вішаках, метал добре усуває статичну електрику;

Часто сукня або спідниця "прилипають" до колготок. Щоб запобігти цьому, потрібно провести шматком твердого мила по колготках чи внутрішній стороні речі;

"Розрядити" наелектризоване плаття допоможе ходьба босоніж;

Профілактичними засобами у боротьбі з "електризацією" одягу є збільшення вологості у приміщенні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як без тримеру можна прибрати катишки з одягу.