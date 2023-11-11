З цими звичками прибирання неефективне: чого варто позбутися, щоб прибирати рідко

Досягти чистоти в будинку дуже просто

Здавалося б, прибирання було зовсім недавно. А на меблях знову видно пил, на підлозі — розводи, а на склі — відбитки пальців. Вкотре доводиться братися за ганчірку і робити все по другому колу.

Проблема швидкого забруднення будинку може бути в помилках, яких припускаються багато господинь під час прибирання. Усунувши їх, період чистоти суттєво збільшиться, інформують "Белновости".

Яких помилок необхідно уникати під час прибирання

Одна ганчірка на все

Господині необхідно мати різноманітні види ганчірок для обробки різних поверхонь в домі. Це стосується не тільки підлоги та меблів, а й скляних поверхонь, сантехніки, кухонних поверхонь та багато іншого.

Економія на пилозбірниках

Регулярне очищення пилососа необхідне не тільки для підтримки оптимальної тяги в процесі наповнення мішка. Без ретельного очищення прилад може стати джерелом поширення бактерій під час прибирання. Крім того, волога, що потрапляє всередину, створює умови для розвитку цвілі.

Побутова хімія

Розчини для полірування меблів або іншу хімію рекомендується спочатку наносити на ганчірку, а потім акуратно обробляти поверхню. Цей метод не тільки заощаджує матеріали, але також запобігає появі розводів на меблях.

Економія на серветках

Серветки з мікрофібри чудово збирають пил і мають високу поглинаючу здатність до вологи. Вони значно перевершуютьсаморобні ганчірки для прибирання зі старих футболок.

Тепла вода

У разі використання побутової хімії для миття підлоги рекомендується брати прохолодну воду. Під час підготовки розчину в теплій воді волога на підлозі випарується швидше, що може призвести до утворення мильних розводів та нальоту.

А якщо ви помітили розводи на вікнах, рекомендуємо дізнатися, як зробити так, щоб вікна сяяли до весни. Використання в процесі миття доступних інгредієнтів допоможе зробити так, щоб бруд та пил не затримувалися на склі.