Батареї дадуть більше тепла: ось що з ними треба зробити

У кімнаті стане чистіше та тепліше

Прибирання в будинку передбачає обов’язкове видалення пилу з усіх поверхонь. Але всередині батарей пил забирається далеко не завжди і даремно, тому що там накопичується дуже багато забруднень, які погано впливають на здоров’я. До того ж дуже брудний радіатор може погано віддавати тепло.

Про те, як приготувати суміш, що очищає, для радіаторів і як збільшити тепловіддачу батарей, розповідають на сторінці в Instagram sprytne_triki.

Вимити весь бруд з батареї можна за допомогою звичайного прального порошку: 2 столові ложки засобу потрібно змішати з 500 мл теплої води.

Постеліть під радіатор одноразові пелюшки та поставте велику ємність, щоб бруд стікав прямо в неї. Пролийте батарею сумішшю порошку із водою. Пил та бруд змиються буквально за кілька секунд.

Наступний крок після очищення радіатора – підготовка "екрана" з алюмінієвої фольги. Завдяки цьому виробу стіна буде закрита від холоду, а тепло батареї відбиватиметься від фольги й прогріватиме кімнату.

Вам знадобиться тонкий картон – виріжте його за формою та розміром вашого радіатора. Потім наклейте на картон фольгу. Панель, що вийшла, поставте за радіатор. Через деякий час ви відчуєте, що в кімнаті стало тепліше.

Раніше "Телеграф" розповідав, як без допомоги сантехніка стравити зайве повітря з радіатора. Завдяки цьому лайфхаку батареї починають віддавати більше тепла.