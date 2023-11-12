Не лише зуби будуть чистими: як ще можна використовувати зубну пасту

Способи застосування зубної пасти у побуті

Зубну пасту можна використовувати не тільки за прямим призначенням, але й травити нею тарганів. Крім того, це чудовий екологічний очищувач жовтизни та старих забруднень.

Зубну пасту також часто використовують, щоб упорядкувати біле взуття. А що ще з нею можна зробити розповідають "Бєлновини".

Лайфхаки із зубною пастою

Чистий кахель

Використовуючи зубну пасту, легко підтримувати чистоту як на поверхні плитки, так і швах між нею. Важлива умова: вибирайте білу пасту, щоб уникнути можливого фарбування швів. Нанесіть пасту на стару зубну щітку, ретельно обробіть шви та поверхню плитки. Після цього промийте залишки засобу для чищення вологою ганчіркою. Після такої процедури плитка помітно блищить, а шви стають світлішими.

Засіб від плям

Пляму, що з’явилася, на одязі необхідно змочити водою і обробити пастою, ретельно втираючи її в тканину. Після цього тканину слід промити водою і випрати як завжди.

Очищення праски

Нанесіть пасту на суху щітку. Потім ретельно очистіть поверхню праски, змивши залишки пасти вологою серветкою. Після цього пропрасуйте праскою непотрібний матеріал, щоб позбутися залишків пасти після процедури чищення.

Раніше ми розповідали, що японські домогосподарки заморожують зубну пасту невеликими порціями. Після цього вони використовують її під час прибирання.